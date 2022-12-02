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Мэрия Орла расторгла контракты с двумя пассажирскими перевозчиками. Они обслуживают маршруты №9 и №48.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, перед запуском новых автобусов в Орле были проведены выездные проверки ля выявления нарушений перевозчиками условий заключенных муниципальных контрактов. По итогам рейдов были выявлены нарушения и ряду перевозчиков выданы претензии.

- Перевозчикам, обслуживающим маршруты №9 и №48, направлены решения об одностороннем отказе от муниципального контракта. В целях усиления контроля за работой перевозчиков контрольные мероприятия будут продолжены, - отметил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла Алексей Шалиманов.

В ближайшие дни на этих маршрутах будут работать автобусы большой вместимости, приобретенные для МУП «ТТП».

Напомним, ранее перевозчики Кривовы, обслуживающие маршрут №9, записали видеообращение к главе СК, с жалобой на действия заместителя мэра Вадима Ничипорова. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу орловских предпринимателей о давлении на бизнес.

Как известно "Комсомолке" пока что не принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от возбуждения. К слову, проверка длится уже третий месяц. Сам Вадим Ничипоров, на которого пожаловались перевозчики, обвинения в свой адрес отрицает.