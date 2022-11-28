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В Орле непривитых от гриппа учителей и медиков могут отстранить от работы. Большинство орловцев должны вакцинироваться против заболевания до 1 декабря.

Об этом интервью телеканалу «Первый областной» рассказала заместитель руководителя орловского управления Роспотребнадзора Ирина Фролова.

По словам Фроловой, вакцинации подлежат люди старше 60 лет или имеющие хронические, сердечно-сосудистые, легочные заболевания, а также школьники, студенты, медицинские работники и сотрудники образовательной сферы.

При этом, отсутствие пививки от гриппа у данной категории граждан является нарушением санитарных норм, поэтому непривитых могут не допустить к работе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Орловскую область поступило 320 тысяч доз вакцин от гриппа. Орловцам доступно на выбор два препарата: "Ультрикс" и "Совигрипп". В орловских поликлиниках можно сделать прививку с понедельника по субботу включительно. Стоять в очереди к терапевту для этого не нужно.