Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловскую область поступили 320 тысяч доз вакцин от гриппа. Орловцам доступно на выбор два препарата.

Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла». Желающие вакцинироваться могут сделать прививку "Ультриксом" и "Совигриппом". В первую очередь медицинские работники советует прививаться тем, кто находится в группе риска: детсадовцам и школьникам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими болезнями.

В орловских поликлиниках можно сделать прививку с понедельника по субботу включительно. Стоять в очереди к терапевту для этого не нужно. По состоянию на начало октября в Орловской области укол от гриппа сделали 116 тысяч человек. Из них 22 тысячи – дети. Прививочная кампания продолжается.