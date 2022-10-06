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В Орловской области более 116 тысяч человек привились от гриппа. Среди них 22 тысячи детей.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального управлении Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что за последнюю неделю на Орловщине отмечено снижение уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

Прививочная кампания продолжается. Она показана в первую очередь тем, кто имеет высокий риск заболевания и получения осложнений.

– Иммунитет развивается в среднем через 2 недели после вакцинации, его продолжительность составляет до 12 месяцев. Оптимальное время проведения вакцинации от гриппа с сентября по ноябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом, - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.