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В Орловской области не планируют чрезмерные празднования на Новый год. Праздники организуют за счет внебюджетных средств.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира в социальных сетях 18 ноября.

– По Новогодним праздникам: чрезмерных празднований и мероприятий не будет. Но это праздник для наших детей, детей наших мобилизованных и добровольцев. Подчеркну - новогодние праздники мы организуем за счет внебюджетных средств, - сказал глава региона.

Напомним, Орел присоединился к акции «Елка желаний». В ее рамках 1 500 детей из областной столицы получат подарки на Новый год. Одним из Дедов Морозов станет и мэр города Орла Юрий Парахин. Он наденет праздничный костюм и бороду.