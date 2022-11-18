Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин наденет костюм Деда Мороза и вручит подарки детям. К доброй акции могут присоединиться все желающие.

Об этом глава города сообщил в социальных сетях. Парахин сообщил, что продолжит традицию, в 2021 году он со снегурочкой и еще десять пар новогодних персонажей дарили подарки ребятам.

– Поздравлять будем главных участников акции «Елка желаний», свыше 1 500 наших маленьких горожан. Это ребята с особенностями здоровья и развития, дети из семей участников СВО и те, кто вынужденно покинул Украину и нынешние территории России, - сообщил Парахин.

Мэр предложил увеличить число Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы «развозить новогоднее настроение». Желающие могут написать в личные сообщения градоначальнику.

Напомним, в Орле 17 ноября стартовала акция «Елка желаний». В 2022 году число тех, кого обрадуют, возросло по сравнению с прошлым годом. Проект объединяет неравнодушных предпринимателей, спонсоров и жителей Орла.