Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле 1 500 детей получат подарки к Новому году в рамках акции «Елка желаний». В 2022 году число тех, кого обрадуют, возросло, по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Орел присоединяется с 17 ноября к акции «Елка желаний». В 2021 году орловский Дед Мороз принес подарки для 1 122 детей.

Проект объединяет неравнодушных предпринимателей, спонсоров и жителей Орла. В 2022 году в акции поучаствует 1 061 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, свыше 400 детей из семей участников специальной военной операции, и 48 юных горожан, вынужденно покинувших территорию Украины, а также российские ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Если вы готовы принять участие то можно обратиться по следующим телефонам:

8 (4862) 76-21-08, +7 (910) 307-08-88 Алла Владимировна Шайкина, начальник управления; 8 (4862) 76-20-06, 76-17-41, +7 (910) 206-87-61 Ирина Викторовна Ковалева, заместитель начальника управления. Также можно написать в «Телеграм», «Вотсап» или «Вайбер» на телефон оперативной связи администрации Орла: +7 (910) 202-57-00.