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Орловская область получит свыше 20 миллионов на выплаты классным руководителям. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, на Орловщине финансирование на выплаты классным руководителям в 2022-2023 годах увеличат на 20,9 миллионов рублей.

Дополнительные средства направят на выплаты педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций региона.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 21 орловский педагог получит деньги за достижения в сфере образования. Согласно указу губернатора Орловской области Андрея Клычкова, 12 учителям выплатят по 100 тысяч рублей, четырем – по 75 тысяч рублей и пяти – по 30 тысяч рублей.