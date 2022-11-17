Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловских педагогов поощрят деньгами за достижения в сфере образования. Выплату получит 21 человек.

Согласно указу губернатора Орловской области Андрея Клычкова, 12 учителям выплатят по 100 тысяч рублей, четырем – по 75 тысяч рублей и пяти – по 30 тысяч рублей.

По 100 тысяч рублей получат 8 педагогов из орловских лицеев № 1, № 28, № 40, гимназии № 19 Орла, гимназии № 1 ОГУ имени Тургенева, гимназии города Ливны, школы № 1 города Ливны и Верховской школы №1. Их поощрят за подготовку не менее двух выпускников-стобалльников.

Также по 100 тысяч рублей получат три учителя из Отрадинской школы Мценского района, лицея «Магистр» Орловского муниципального округа и Дросковской школы Покровского района. Выпускники этих учебных заведений преодолели на ЕГЭ минимальный порог, необходимый для поступления в вузы, получили медаль «За особые успехи в учении» и набрали не менее 70 баллов на ЕГЭ по всем сдаваемым предметам.

Еще 100 тысяч рублей получит педагог Глазуновского сельскохозяйственного техникума за подготовку студентов, которые завоевали золотые медали на в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».

По 75 тысяч рублей получат четыре учителя орловских лицеев № 4 и № 40, а также гимназии № 34 Орла и гимназии № 1 ОГУ имени Тургенева. Ученики этих преподавателей стали призерами заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников по одному из преподаваемых предметов.

А денежную выплату в 30 тысяч рублей получат пять педагогов из ОГУ имени Тургенева, Орловского автодорожного техникума, Орловского техникума агробизнеса и сервиса и Орловского реставрационно-строительного техникума. Их поощрят за подготовку студентов, которые получили медальон за профессионализм на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».

Напомним, указ о поощрении руководящих и педагогических работников общего и профессионального образования, достигших высокого уровня подготовки школьников и студентов глава региона подписал в августе этого года.