Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловском онкодиспансере появится установка за 86 миллионов рублей. Контракт заключили в 2022 году.

Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла». Оборудование дистанционной гамма-терапии установятся после проведения ремонта помещений под новое оборудование.

Установка «60Со» обойдется бюджеты в 86,1 миллиона рублей. Напомним, в Орловской области на закупку препаратов для лечения злокачественных опухолей выделили почти 50 миллионов рублей.

На 18,6 миллиона приобретут «Трастузумаб эмтанзин», на закупку «Трастузумаба» потратят 13,5 миллиона рублей, а на покупку «Дурвалумаба» направят 16,8 миллиона.