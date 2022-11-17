В Орловской области выделят почти 50 миллионов рублей на препараты для лечения злокачественных опухолей

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В Орловской области выделят почти 50 миллионов рублей на препараты лечения злокачественных опухолей. Лекарства приобретут для использования пациентами в 2023 году.

Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла». Конкурсы на закупку объявили 15 ноября, а итоги станут известны 25 ноября. Будет закуплено три жизненно важных препарата.

На 18,6 миллиона приобретут «Трастузумаб эмтанзин», на закупку «Трастузумаба» потратят 13,5 миллиона рублей, а на покупку «Дурвалумаба» направят 16,8 миллиона.

Также "Комсомолка" сообщала, что в Орловском онкологическом диспансере появится новая гамма-установка за 86,1 миллиона рублей. Здание должны будут отремонтировать под новое оборудование, после чего оно сможет заработать.