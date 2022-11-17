Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/Архив "Кп"

Андрей Клычков заявил, что в Орловской области убежища приведут в порядок до 20 декабря. Губернатор призвал создать условия для готовности к любой ситуации.

Глава Орловской области Андрей Клычков затронул тему во время традиционного эфира в социальных сетях 16 ноября. Этим вопросом заинтересовались жители в комментариях.

Губернатор отметил, что до 20 декабря подготовка в регионе в этом направлении завершится. В каждом подъезде многоквартирных домов появится информационный стенд, чтобы орловцы знали, где можно разместиться при необходимости.

– То о, чем я вам говорил на протяжении последних месяцев: нам нужно создать условия готовности к любой ситуации, и дай Бог, она не произойдет. Но нужно готовиться ко всему, - сказал Клычков.