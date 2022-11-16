Фото: скриншот трансляции Андрея Клычкова

Андрей Клычков: нам нужно создать условия готовности к любой ситуации. Губернатор призвал жителей не паниковать.

Глава региона Андрей Клычков пообщался с орловцами в рамках традиционного прямого эфира 16 ноября. Он затронул несколько тем и призвал орловцев к спокойствию.

– То о, чем я вам говорил на протяжении последних месяцев: нам нужно создать условия готовности к любой ситуации, и дай Бог, она не произойдет. Но нужно готовиться ко всему, - сказал губернатор.

Зрителей интересовали и убежища. Клычков отметил, что до 20 декабря в регионе должна завершиться их подготовка. В каждом подъезде многоквартирных домов появится информационный стенд, чтобы орловцы знали, где можно разместиться при необходимости. Затронет это и частный сектор.

Затронул губернатор и тему атаки нефтебазы беспилотным летательным аппаратом в селе Стальной Конь. Напомним, сегодня беспилотник повредил верхнюю обшивку резервуара. Разлива топлива и возгорания не случилось. Пострадавших нет. Ведомства занимаются расследованием.