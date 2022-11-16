Фото: Андрей Клычков

Появились новые фото атакованной нефтебазы в Орловской области. Инцидент случился рано утром.

Сегодня, 16 ноября, губернатор региона Андрей Клычков сообщил в социальных сетях, что, предположительно, беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь. Это случилось около 4 часов утра.

Фото: "ОГТРК"

– Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Подробности все расскажу сегодня в прямом эфире, - написал он.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, возгорания и розлива топлива не произошло, горения на месте чрезвычайного происшествия не было.

Средства массовой информации сообщают, что пострадала только оболочка резервуара с топливом. Беспилотный летательный аппарат пробил верхнюю обшивку резервуара, а нижняя осталась неповрежденной. Также в социальных сетях появились фотографии с места атаки беспилотника.

Фото: соцсети

Нефтебаза в селе Стальной Конь расположена примерно в 200 километрах от российско-украинской границы. В населенном пункте проживает около 700 человек. Орловские спасатели осенью 2020 года проводили учения на объекте. Тогда, по замыслу возникла опасность возгорания нефтепродуктов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Губернатор после случившегося принял решение собрать заседание оперативного штаба. Оно проходит в закрытом от СМИ режиме. Также он опубликовал фотографию повреждения оболочки крупным планом. Редакция «КП-Орел» продолжает следить за ситуацией.