Губернатор Андрей Клычков проведет заседание оперштаба после атаки на нефтебазу в Орловской области

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Андрей Клычков проведет заседание оперштаба после атаки беспилотника на нефтебазу. ЧП случилось рано утром 16 ноября.

Заседание будет закрытым от средств массовой информации и начнется в 11.00. Об этом сообщило «ОГТРК». Напомним, сегодня в селе Стальной Конь Орловской области беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу. Она находится примерно в 200 километрах от российско-украинской границы.

– Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Подробности все расскажу сегодня в прямом эфире, - сообщил глава региона в социальных сетях.