В Орел прибыло 28 новых автобусов для ТТП. На их закупку было выделено 480 миллионов рублей.

Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла». В настоящее время МУП «ТТП» г. Орла передано уже 14 низкопольных автобусов «ЛиАЗ».

Оставшаяся половина автобусов проходит предпродажную подготовку и дооборудование. «ЛиаЗы» планируют передать предприятию не позднее 18 ноября 2022 года.

Напомним, новый транспорт будет обслуживать жителей таких микрорайонов, как «Лесной», «Зареченский», «Автовокзал». Всего в ТТП Орла должно появиться 48 новых машин. На эти цели потратят более 823 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Орловская область вошла в число регионов, где будет реализована программа по развитию электротранспорта. Парламентские слушания прошли в Госдуме.