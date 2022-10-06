В России сокращается количество трамваев и троллейбусов из-за их износа Фото: Сергей Силаев

Орловская область вошла в программу по развитию электротранспорта. Парламентские слушания прошли в Госдуме.

Проблемы развития трамваев и троллейбусов обсуждали сегодня около 500 человек в нижней палате Федерального собрания. Об этом рассказал мэр города Орла Юрий Парахин.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что регионы обращались с этим вопросом. В их число вошла и Орловская область.

За трибуной выступила водитель ТТП Оксана Евдокимова. Она рассказала о существующих проблемах и предложила их решения. Градоначальник сообщил, что проблемы муниципалитетов схожи, а решить их без федеральной поддержки «почти невозможно».

В итоге в Государственной Думе приняли решение профинансировать со следующего года новую программу по развитию электротранспорта в городах России. Вопросом будет заниматься Минтранс совместно с депутатами.