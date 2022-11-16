Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле монтажные работы на Тургеневском мосту завершат к середине января. Сейчас рабочие меняют тротуарные ограждения.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. До конца ноября со стороны Александровского моста появятся новые перила.

Работы продолжатся весной. Подрядчик покрасит новые ограждения и укрепит их с помощью бетона. Гарантия на работы составит 5 лет, а на краску – 2 года. Перила изготовило местное предприятие. Металл покрывают специальным покрытием, которое защищает его от коррозии.

Работы стартовали на мосту 15 октября. До Нового года планировалось ограничить движение автомобилей, поэтому орловцам за рулем необходимо быть внимательными и аккуратными.