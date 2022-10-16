На Тургеневском мосту Орла начался ремонт

На Тургеневском мосту начался ремонт Фото: Сергей Силаев

В Орле начался ремонт еще на одном мосту, Тургеневском. Работы стартовали 15 октября.

Рабочим "Спецавтобазы" предстоит привести в порядок пешеходную часть, в частности обновить перила моста, которые покрылись ржавчиной и пришли в негодность. Из-за ремонта на мосту частично будет ограничено движение.

- Работы начнутся со стороны Ленинского моста, затем перейдут на противоположную. Поэтому движение пешеходов будет возможно только по стороне памятника Героям Гражданской войны, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Также с 15 по 31 декабря тут будет ограничено и движение транспорта. Водителям стоит быть внимательнее проезжая по мосту.