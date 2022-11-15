Фото: пресс-служба областного правительства

В Орловской области мобилизованные, не принявшие участие в специальной военной операции, вернут выплату 50 тысяч рублей. Поправки в постановление утвердил губернатор.

Ранее в регионе появилась единоразовая выплата. Частично расходы на нее были взяты из расходов на премии чиновников администрации.

Вернуть денежные средства должны будут мужчины, которые вернулись домой после обследования врачей, или те, кто является многодетным отцом. Это касается и тех, кто самовольно оставил воинские части. Ранее от мобилизации освободили тех, у кого трое и более детей в возрасте до 16 лет.

Напомним, минимальное денежное довольствие было установлено президентом Владимиром Путиным – не менее 195 тысяч рублей в месяц. Факт мобилизации предполагает автоматическое получение статуса контрактника. Информация сразу вносится в систему финансирования.