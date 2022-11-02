Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области еще 11 многодетных отцов получили отсрочку от частичной мобилизации. Они проходили подготовку в учебной части Смоленской области.

Об отсрочке для более чем десятка бойцов региона сообщил губернатор Андрей Клычков. На федеральном уровне отсрочка предоставляется для мобилизованных отцов, у кого трое или более детей в возрасте до 16 лет. На региональном уровне принято решение освободить и тех, у кого на иждивении находится трое и более детей, даже если кто-то не является родным ребенком.

– Департамент соцзащиты проработал этот вопрос, собраны все необходимые данные. Совместно с военкоматом составлены соответствующие списки. Также на имя командира воинской части в Смоленской области, где сейчас проходят боевое слаживание наши призывники, направлена информация от нашего военкомата ещё на 11 орловчан, - рассказал Андрей Клычков.