Снег с улиц Орла этой зимой будут вывозить на территорию аэропорта

Фото: Михаил Фролов Фото: Архив "КП"

В Орле коммунальщики определились с местом, куда зимой будут вывозить снег. Площадкой для этого станет территория аэропорта.

Площади бывшего аэропорта "Южный" уже не первый год будут использоваться для складирования снега. Заниматься этим будут рабочие муниципальной "Спецавтобазы". Весной, когда все растает, они же должны убрать скопившийся мусор.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, подготовка к обильным снегопадам в областном центре завершается.

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