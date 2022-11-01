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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:59

Для зимней уборки орловских дорог купят грейдеры и спецтхенику

Большая часть имеющейся у дорожной службы машин уже готова к работе в период холодов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Автопарк "Дорожной службы" Орловской области пополнится новой техникой. Регион закупит грейдеры и другие коммунальные машины, необходимые для зимней уборки.

Об этом сообщает пресс-службе регионального правительства. Сейчас ведется процедура закупки.

- Идет процедура закупки 24 автогрейдеров по договору финансовой аренды (лизинга), которые будут распределены в 21 дорожный участок, а также ведется приобретение специализированной дорожной техники в количестве 32 единиц для обслуживания закрепленной сети автомобильных дорог, - пояснили в облправительстве.

На сегодняшний день у "Дорожной службы" есть 243 единицы техники, 75% готово к работе в период холодов. Остальную технику переоснастят позже, пока она задействована в сезонных работах. Базы и теплые боксы подготовлены.