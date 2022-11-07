Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле вдоль Карачевки посадили 192 дерева. Это клен, черемуха и рябина.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла. Возраст деревьев – от 6 до 10 лет. Они приехали из питомников Московской и Липецкой областей. В скором времени их подвяжут, сейчас саженцы должны постоять.

– Корректировку по этим деревьям мы уже будем проводить рано весной. А вот по ул. Горького и ул. Ломоносова — перед морозами, в середине ноября, пройдемся и проверим их опоры, - сообщила представитель питомника Евгения Моргунова.

Деревья посадили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее здесь отремонтировали трассу.

Напомним, в конце октября в парке Победы Орла появились 25 рябин. Деревья высадили в честь полувекового юбилея местного завода «Протон», которому исполнилось 50 лет.