Парк Победы пополнился новыми деревьями
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В парке Победы Орла появились еще 25 рябин. Деревья высадили в честь полувекового юбилея местного завода.
Деревья в парке посадили сотрудники предприятия "Протон", которому исполнилось 50 лет. Присоединились к ним и почетные гости.
Аллею высадили в честь юбилея завода
Фото: Ольга СУПОНЕВА
- Завод «Протон» является ведущим производителем оптоэлектронной техники в России. Предприятие успешно работает на рынке с 1972 года и владеет современными технологиями по производству оптоэлектронных приборов, осуществляет полный цикл производства от кристаллов до законченных изделий, – отметили в городской администрации.
Как раньше рассказывала "КП", зеленый фонд парка Победы пополнился также аллеей доноров, а также деревьями, которые высадили сотрудники Роспотребнадзора в честь 100-летия ведомства.