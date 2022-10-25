Парк Победы пополнился новыми деревьями Фото: Ольга СУПОНЕВА

В парке Победы Орла появились еще 25 рябин. Деревья высадили в честь полувекового юбилея местного завода.

Деревья в парке посадили сотрудники предприятия "Протон", которому исполнилось 50 лет. Присоединились к ним и почетные гости.

Аллею высадили в честь юбилея завода Фото: Ольга СУПОНЕВА

- Завод «Протон» является ведущим производителем оптоэлектронной техники в России. Предприятие успешно работает на рынке с 1972 года и владеет современными технологиями по производству оптоэлектронных приборов, осуществляет полный цикл производства от кристаллов до законченных изделий, – отметили в городской администрации.

Как раньше рассказывала "КП", зеленый фонд парка Победы пополнился также аллеей доноров, а также деревьями, которые высадили сотрудники Роспотребнадзора в честь 100-летия ведомства.