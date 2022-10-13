Фото: orel-adm.ru

В парке Победы Орла появилась аллея доноров. Здесь высадили 25 молоденьких рябин.

Посадкой деревьев занимались те орловцы, кто носит звание "Почетный донор". А таких в нашем регионе живет больше двух тысяч человек. Теперь в честь благородного дела, которое они делают, есть аллея.

- Я сдаю кровь с 2008 года, минимум раз в три месяца. Мы высадили рябины, которые тоже символизируют капельки крови. Это знак благодарности всем донорам Орловщины, которые являются тайными героями своей войны, помогая детям, женщинам, мужчинам — всем, кому это необходимо. Каждый раз, сдавая кровь, я чувствую себя нужным. Особенно сейчас. Знаю, что недавно переливание требовалось для одного из наших ребят, который участвует в СВО, - рассказал Сергей Митин, почетный донор.

По информации пресс-службы городской администрации, в парке Победы появилась и еще одна аллея: 30 лип высадили в честь 100-летия Роспотребнадзора. Посадили деревья сотрудники ведомства.