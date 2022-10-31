Обманутым дольщикам из Орловской области выплатили 677 миллионов рублей

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Обманутым дольщикам из Орловской области выплатили больше 677 миллионов рублей. Ущерб от вложений в долгострои возместили 477 жителям региона.

Такую информацию озвучил глава регионального департамента надзорной и контрольной деятельности деятельности Виктор Сенюшкин. Он отметил, что еще 173 орловцев получили все-таки ключи от своих квартир, так как дом один многоэтажный дом был достроен. Речь идет о доме №46 по Бурова.

- Из единого реестра проблемных объектов в 2022 году были исключены многоквартирные дома в Орле по улице Панчука, 85, по Бурова, 46, в Орловском муниципальном округе в деревне Образцово по улице Изумрудная, - рассказал Сенюшкин.

Сейчас в Орловской области в реестр проблемных домов входят 11 недостроев. Каких-то потенциально проблемных объектов, как отмечают чиновники, нет.