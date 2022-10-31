В Ливнах "Лада" врезалась в фуру, двое пострадали

Двое пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области легковой автомобиль "Лада" врезался в припаркованную фуру. В происшествии пострадали два человека.

Авария случилась поздним вечером 30 октября, около одиннадцати часов. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, легковушка "Лада Приора" ехала по улице Мира со стороны Гайдара. На обочине, в районе дома №146, стоял грузовик "Даф" с прицепом. Автомобиль врезался в него.

В итоге травмы получил и сам водитель "Лады", мужчина 43 лет, и женщина 38 лет, которая ехала в легковушке пассажиром. Медики оказали обоим помощь, госпитализация им не потребовалась.

Также на выходных в Орле 19-летний юноша на "Десятке" сбил пешехода. ДТП случилось в Маслозаводском переулке, женщина, попавшая под колеса, получила ранения.