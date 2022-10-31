В Маслозаводском переулке Орла 19-летний водитель "Десятки" сбил пешехода

В ДТП пострадала пешеход Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле 19-летний юноша на отечественной легковушке сбил пешехода. ДТП случилось в Маслозаводском переулке в ночь с 29 на 30 октября.

Подробнее об аварии рассказали в УГИБДД региона. Водитель на "Десятке" ехал со стороны Пищевого переулка, был третий час ночи. В районе дома №10 дорогу переходила 31-летняя пешеход, место для того, чтобы пересечь проезжую часть, она выбрала неудачное. В итоге женщина оказалась под колесами.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлена в БСМП им. Семашко, от госпитализации отказалась, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные полицейские насчитали 29 ДТП, в четырех авариях пострадали люди.