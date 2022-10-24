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НовостиОбщество24 октября 2022 9:38

В Орле на аварийно-опасном участке у объездной заработал светофор

Выезд из города на трассу М-2 «Крым» стал безопаснее
Сергей Силаев
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орле на аварийно-опасном участке у объездной заработал светофор. Выезд из города на трассу М-2 «Крым» стал безопаснее.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Решение было принято совместно с представителями Госавтоинспекции. Светофор начал работу 24 октября.

Меры направлены на повышение уровня безопасности. Напомним, недавно руководитель ГИБДД по городу Орлу назвал несколько аварийно-опасных участков в городе.

– Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков просит водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию, - предупредили в пресс-службе.