В Орле назвали самые опасные дорожные участки

Фото: Ольга Супонева

По результатам анализа аварийности в областной столице выявлено 3 аварийно-опасных участка, рассказал начальник городского ГИБДД Юрий Капустин на пресс-конференции. Это такие участки, где произошло три или более ДТП одного вида, где пострадали люди или пять аварий разного вида, где также пострадали люди.

Первый участок – улица Московская, 56, неподалеку от гипермаркета «Лента». Многие водители маневрировали и не пропускали машины, движущиеся в другом направлении. В 2022 году появилась 10-секундная задержка для безопасного маневра и звезда в магазин.

Второй участок находится на улице Розы Люксембург, 52-54. Это въезд на мост Дружбы. Из-за закрытия красного моста, дорожный поток хлынул сюда. Инспекторы обратились в мэрию с предложением об установки камер и ограничения скорости до 50 км/ч.

Третий участок – выезд с прилегающей территории Южного рынка на улице Комсомольской, 269. Многие поворачивают налево в сторону Кромского шоссе, не рассчитывая траекторию движения и сигнал светофора. Теперь поворот налево запретили, можно поворачивать только направо. Знаки уже установлены.