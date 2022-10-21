В Орле обсудили усиление безопасности на объектах критической инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле состоялось заседание оперативного штаба. С 19 октября подобные штабы созданы во всех регионах страны. Их участникам предстоит прорабатывать направления работы в сложившейся обстановке.

Заседание прошло под руководством губернатора Андрея Клычкова 21 октября. Участниками его, помимо представителей власти, стали и руководители силовых и правоохранительных ведомств. Напомним, в Орловской области введен режим повышенной готовности указом Владимира Путина. На оперштабе решали, какие сейчас стоит предпринять шаги. В качестве одного из направлений работы были определены объекты критической инфраструктуры, транспорта, где необходимо усилить меры безопасности, чтобы не допустить каких-либо эксцессов.

- Наша задача – обеспечить текущую жизнедеятельность региона. Учитывая наработанную практику, опыт координации общих действий, рассчитываю, что деятельность оперативного штаба будет результативной, поставленные задачи будут выполнены, - отметил губернатор Андрей Клычков.