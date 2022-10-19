В Орловской области введен режим повышенной готовности

Фото: пресс-служба правительства региона

В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности. Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» подписан 19 октября Владимиром Путиным.

– В связи с этим высшие должностные лица осуществляют полномочия по принятию решений о проведений отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, - говорится в документе.

Также высшие должностные лица должны усилить охрану общественного порядка, важных государственных и социальных объектов, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, энергетических объектов.

Для объектов, обеспечивающих функционирование коммуникаций и связи, транспорта, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для здоровья и жизни людей необходимо ввести особый режим работы.

Также власти обязаны ввести ограничение на движение транспортных средств и осуществлять их досмотр. Высшие должностные лица должны ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В некоторых соседних регионах введены более серьезные меры – средний уровень реагирования. В их число вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, а также Севастополь, Крым и Краснодарский край. Кроме того, военное положение установили в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.