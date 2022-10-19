В Орловской области трактор наехал на мужчину. На момент ДТП 44-летний орловец лежал в траве.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на минувших выходных в Троснянском районе. Около шести вечера 59-летний водитель ехал на тракторе МТЗ-80 по грунтовой дороге, находящейся вблизи деревни Нижнее Муханово. Тракторист не заметил мужчину, лежащего в траве, и допустил на него наезд.

В отделе пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что 44-летний житель области получил телесные повреждения.

Также на прошлых выходных в деревне под Орлом с дороги слетел мотоциклист без прав.