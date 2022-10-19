Мужчина слетел с проезжей части Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В деревне под Орлом 54-летний мотоциклист без прав слетел с дороги. Мужчина травмировался.

«Железный конь» под управление 54-летнего жителя региона опрокинулся в районе третьего километра автодороги Анахино деревни Кокуренково в прошлое воскресенье. ДТП случилось в пять вечера. Водитель мотоцикла «Альфа» не справился с управлением и поэтому съехал с дороги в кювет. Мужчина получил телесные повреждения.

По информации отдела пропаганды областного УГИБДД, сам водитель права управления не имел, а мотоцикл был без государственного регистрационного знака.

А в деревне НижнееМухановоТроснянского района в тот же день вечером на лежащего в траве мужчину наехал трактор.