В Орловской области выделят более 11 миллионов рублей на ПСД для «Титаника»

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области выделят 11 миллионов рублей на ПСД для «Титаника». Медцентр планируют достроить к 2024 году.

О выделении средств на проектно-сметную документацию для орловского медицинского центра сообщили в пресс-службе правительства региона. Распоряжение подписано 14 октября. Из бюджета области направят 11 миллионов 187 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Титаник» прошел государственную экспертизу. Уже в ближайшее время будет объявлен аукцион по поиску подрядной фирмы, которая возьмется за строительство. И, если строители уложатся в график, осенью 2024 года медицинский центр больницы Семашко откроют.

Многопрофильный центр рассчитан на 350 коек. В год здесь планируется лечить 12 тысяч пациентов. Согласно смете, стоимость объекта составляет 6,5 миллиарда рублей.