Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле начался демонтаж центрального пролета Красного моста. На объекте трудится 107 рабочих.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В демонтаже старых металлических балок 107 рабочим помогают 11 единиц техники. Фрагменты старой железобетонной плиты снимают аккуратно для исключения загрязнения реки Оки.

Продолжаются и другие работы – вынос инженерных сетей и монтаж колонн. Под мостом рабочие трудятся над укреплением центральной опоры. К ее бетонированию приступят через пару недель.

На левом берегу Оки, со стороны Заводского района, продолжается сбор подмостей. Монтируется опалубка для последующего монтажа консолей, с помощью которых Красный мост расширится на 5 метров.

На левом берегу рабочие подготавливают мост к расширению. Работы в этом направлении стартовали несколько дней назад.