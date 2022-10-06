Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле начали расширять Красный мост. После реконструкции он раздвинется на 4,5 метра.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Решение позволит увеличить пешеходную и проезжую части.

– Там, где арочные опоры – проще говоря, в створе Оки, – не требуется дополнительная поддержка. В этих местах будут монтироваться выносные консоли. А вот на сходах в сторону Заводского и Железнодорожного районов смонтированы колонны. Всего из 60 штук, сегодня залили последнюю, - сообщил представитель компании-подрядчика.

Работы стартовали в понедельник. На одном углу их должны завершить к конце месяца, затем перейти к другому. В то же время рабочие трудятся и под мостом. Они укрепляют центральную опору.