Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле утвердили список меры поддержки семей для участников СВО. Документ приняли на заседании городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Меры соцподдержки предусматривают льготы в нескольких областях: образовательной, ЖКХ, транспорта и землепользования.

Так, дети, сестры и братья участников специальной военной операции получат приоритетное право приема в детские сады. Положена и льгота в виде отмены платы за присмотр в детских садах.

Питание в школах для детей участников СВО с 1 октября стало бесплатным. Они могут рассчитывать и на стопроцентную оплату путевки в лагерь продолжительностью до 7 дней в осенне-зимний период.

Участники специальной военной операции и их родственники не будут платить за лифт, а также получат право на получение социального проездного билета. Также вступит в силу приостановка арендной платы и начисления пеней за соцнайм жилья с 21 сентября по 31 декабря 2022 года.

Более подробной с льготами можно ознакомиться на сайте администрации города. Напомним, недавно стало известно, что мобилизованные из Орловской области в скором времени отправятся в зону проведения специальной военной операции. Сейчас они находятся в учебных частях.