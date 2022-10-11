Фото: Сергей Лежнев

Бойцы из Орловской области в скором времени отправятся в зону СВО. Сейчас они проходят обучение.

О скорой отправке в зону боевых действий мобилизованных бойцов сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в социальных сетях. Он отметил, что учебные части посетил губернатор, после чего орловцы рассказали, чего им не хватает.

Теперь жители региона собирают все самое необходимое: квадрокоптеры, рации, компьютеры и принтеры, ночники, одежда, обувь. С наступлением сезона холодов также возросла потребность в обогревателях. Уже собраны 200 печей, также необходимы плитки-горелки.

– Помощь нужна здесь и сейчас. Нам нужно успеть экипировать мобилизованных ребят до отправки на выполнение боевых задач спецоперации. Времени мало. Каждая копейка, как и каждая минута, на счету, - сказал Лежнев.

В Орловской области выявили 104 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 437 орловцев.