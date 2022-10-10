В октябре по Орлу начнут ездить 28 новых автобусов. Контракт обошелся в 480 миллионов рублей.

Об этом шла речь сегодня на совещании в областной администрации, которое провел губернатор, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Автобусы будут обслуживать жителей таких микрорайонов, как «Лесной», «Зареченский», «Автовокзал». Всего в ТТП Орла должно появиться 48 новых машин. На эти цели потратят более 823 миллионов рублей.

Контракт с поставщиком находится на заключительной стадии. Напомним, ранее стало известно, что Орловская область вошла в число регионов, где будет реализована программа по развитию электротранспорта. Парламентские слушания прошли в Госдуме.