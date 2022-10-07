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В Орловской области на вещевые наборы для мобилизованных выделят 27 миллионов рублей. Их будут выдавать бесплатно.

Распоряжение правительства подписал губернатор 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, ранее в регионе определили, что входит в вещевой набор для мобилизованных: рюкзак, камуфлированный демисезонный костюм, сапоги, вставные чулки для сапог.

Также бойцы получат одну пару наколенников, термобелье, вязанные перчатки, не менее двух пар хлопковых демисезонных и зимних носков, фонарь, станки для бритья, полотенце, мультилул, жгут и батарейки