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Общество6 октября 2022 12:01

В Орловской области определили, что входит в вещевой набор для мобилизованных

Его будут выдавать бесплатно
Сергей Силаев
Фото: Сергей Лежнев

Фото: Сергей Лежнев

В Орловской области определили, что входит в вещевой набор для мобилизованных. Его будут выдавать бесплатно.

Соответствующий приказ департамента соцзащиты утвержден 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мобилизованные орловцы получат рюкзак, камуфлированный демисезонный костюм, сапоги, вставные чулки для сапог.

Также бойцы получат одну пару наколенников, термобелье, вязанные перчатки, не менее двух пар хлопковых демисезонных и зимних носков. Кроме этого, призванных в рамках частичной мобилизации снарядят фонариком, тремя станками для бриться, полотенцем, мультитулом, батарейками и жгутом.