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В Орловской области заняты около 88% коек для больных COVID-19. В регионе растет заболеваемость.

О ситуации с COVID-19 на Орловщине рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Владимир Николаев во время онлайн-брифинга.

В больницах области развернуты 464 койки. Из заняты 408, а свободы лишь 56. Николаев отметил, что с 12 по 18 сентября были зарегистрированы 158 случаев «внебольничной» пневмонии.

Также продолжается работа по вакцинации и ревакцинации. За последнюю неделю укол получили порядка полутора тысяч человек. Новых штаммов на территории региона специалисты не выявили, однако за последние сутки инфекцию обнаружили у 403 человек.