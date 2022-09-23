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Здоровье23 сентября 2022 9:33

В Орловской области выявили 403 случая COVID-19 за сутки

Выздоровели 355 человек
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 403 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 355 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений в регионе достигло отметки 127 212. За последние сутки заболели 403 человека.

355 орловцев пополнили списки выздоровевших. Всего болезнь победили 121 360 человек в Орловской области.

40 человек медики госпитализировали в больницы. За сутки умер 1 пациент. Общее число жертв коронавируса в регионе с начала пандемии – 1 949.