Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 403 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 355 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений в регионе достигло отметки 127 212. За последние сутки заболели 403 человека.

355 орловцев пополнили списки выздоровевших. Всего болезнь победили 121 360 человек в Орловской области.

40 человек медики госпитализировали в больницы. За сутки умер 1 пациент. Общее число жертв коронавируса в регионе с начала пандемии – 1 949.