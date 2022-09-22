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Общество22 сентября 2022 6:09

Электромонтер из Орелэнерго признан лучшим по оперативным переключениям в распределительных сетях

Под эгидой Правительства Российской Федерации ежегодно проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в том числе среди энергетиков
Источник:kp.ru
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Мероприятие помогает развивать кадровый потенциал, повышая престиж рабочих профессий. В этом году за звание сильнейшего в номинации «Лучший электромонтер» соревновались 90 энергетиков из 35 регионов страны.

Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Павел Прохоренко стал победителем в подноминации «Лучший электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях». Участник успешно сдал теоретический экзамен и показал высокий уровень своего мастерства на практике.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Сергей Алёшин отмечает: «Для наших специалистов участие в подобных мероприятиях бесценно. Обмен знаниями с другими участниками помогает развиваться в ежедневной практической деятельности. В свою очередь профессионализм электромонтеров во многом определяет надежность электроснабжения потребителей, являющуюся приоритетом для всех энергетиков».