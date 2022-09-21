Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловскому актеру Николаю Чупрову вручили премию «Золотая маска». Артист получил престижную награду в зале Большого театра.

Заслуженный артист России и актер Орловского государственного академического театра имени Тургенева Николай Чупров стал лауреатом престижной премии «Золотая маска». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что артист является лауреатом Тургеневской премии и премии семейных симпатий.

Жизнь и творчество Чупрова связаны с театром. Он окончил театральную студию при Кушанского драмтеатре в 1963 году. 34 года служит в Орловском государственном академическом театре.