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Орловский актер Николай Чупров стал лауреатом премии «Золотая маска». Артист работает в Орловском академическом театре имени Тургенева.

О творческом пути Николая Евгеньевича Чупрова рассказали в пресс-службе областного Правительства. Он закончил театральную студию при Курганском драматическом театре в 1963 году. Затем работал в драматических театрах в Кургане, Нальчике, Петропавловске-Казахском, а с 1988 года − в труппе ОГАТ имени Тургенева.

Кроме того, Николай Чупров удостоен звания «Заслуженный артист России», а еще является лауреатом Тургеневской премии и премии семейных симпатий.

В этом году он стал лауреатом престижной премии «Золотая Маска» в номинации «За вклад в развитие театрального искусства». Наградят артиста 19 сентября в Бетховенском зале Большого театра. В торжественной церемонии примут участие председатель Союза театральных деятелей, организаторы премии и фестиваля «Золотая Маска», а также знаменитые актеры и режиссеры.