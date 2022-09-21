. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле без отопления остается 30 многоквартирных домов. Всего в регионе тепло поступило в 97% многоэтажек.

Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях, который он провел 20 сентября. Он рассказал, также, как обстоят дела с теплом в объектах социальной сферы.

- К теплу подключены 97% МКД, 99% школ, 98% детских садов и 99% учреждений здравоохранения, - сообщил глава области.

Остается пока что без тепла одна школа в городе Ливны, а также два детских сада, здесь в настоящее время продолжается ремонт. Еще по одному детсаду остаются без отопления в Мценске и Хотынце, а также два медучреждения - в Урицком районе и Шаблыкинском.

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