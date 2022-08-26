В Орловской области районная больница может остаться без отопления зимой

Шаблыкинская ЦРБ оказалась в печальной ситуации Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области целый район может остаться без больницы из-за пришедшей в негодность котельной. Жители райцентра Шаблыкино и местных деревень с тревогой ждут приближений отопительного сезона: если проблему с котельной не решат, то ЦРБ не сможет продолжать работу в холодное время года. Что делать пациентам, врачам и можно ли найти выход из ситуации? Редакция орловской «Комсомолки» искала ответы на эти вопросы.

ЗИМА БЛИЗКО

В Шаблыкино и местных поселках живет больше шести тысяч человек. Район небольшой, от областного центра удален на 70 километров. Не то чтобы забытое Богом место, но проблем хватает и видно это не вооруженным глазом: на подъезде к райцентру кое-как залатанная дорога, да обветшалая стела «Шаблыкино» встречают приезжающих.

Въездная стела обветшала Фото: Ольга СУПОНЕВА

В похожем состоянии пребывает и местная ЦРБ. По территории раскиданы старые домишки с облупившейся краской на фасадах, в коридорах поликлиники истертые до дыр полы, дышащие на ладан стены…Все это «наследство» досталось новому главному врачу медучреждения Павлу Осадчему, который в должности работает всего пару месяцев. Павел - хирург, он приехал на Орловщину из Брянской области. Он рассказал корреспонденту «Комсомолки» о сложившейся проблеме.

- Оборудование в котельной износилось, конечно, нужно его менять. Но процедура эта займет много времени. Проведя все процедуры мы сможем закупить его и установить не раньше, чем в марте месяце, а отопительный сезон уже вот-вот наступит, - поделился главный врач Шаблыкинской ЦРБ Павел Осадчий.

Оборудование в котельной устарело Фото: Ольга СУПОНЕВА

Осложняется ситуация еще и тем, что у больницы заблокированы счета из-за скопившегося долга в 15 миллионов рублей. Медицинское учреждение «подкосил» ковид: стационар больницы не работал, пациентов стало меньше. А так как основной доход составляют средства ОМС, то вместе с уменьшением обращений, уменьшилась и прибыль. В итоге ЦРБ оказалась прямо-таки в дурацком положении: раз счета заблокированы, то и выйти на торги, чтобы купить оборудование для котельной нельзя. Да и вопрос, где взять денег на новые котлы - а сумма эта с шестью нолями - тоже остается открытым.

Главный врач Павел Осадчий в должности недавно, но проблем на него навалилось множество Фото: Ольга СУПОНЕВА

Остается одно – ремонтировать старые, и запускать котельную на грядущий отопительный период в том виде, в каком она есть. Но и тут есть загвоздка: проведенная ранее экспертиза не рекомендовала эксплуатировать износившееся оборудование.

А зима близко.

ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В соцсетях и онлайн-пространстве новость о возможном закрытии районной больницы вызвала шквал негодования. Выглядит такая невеселая перспектива весьма реальной: счета заблокированы, денег нет, а до срарта отопительного сезона идет обратный отсчет. Если в больнице не будет тепла, то не будет и возможности принимать пациентов. Что делать людям и врачам?

- Я уверен, что решение проблемы все-таки найдется. Сейчас к ситуации подключилась прокуратура, районная администрация, мы со своей стороны делаем, все, что возможно. Многие моменты упираются в банальную бюрократию, так что выход все-таки можно найти, - не теряет оптимизма главный врач.

- Ну а если все-таки не успеете с котельной? – интересуюсь у Павла.

- Тогда подумаем об альтернативных вариантах. Может быть, обогреватели, хотя здесь есть вопросы к безопасности и счетам, которые потом придут за электричество, - говорит собеседник.

Поликлиника ЦРБ Фото: Ольга СУПОНЕВА

Осень, а с ней и холода, наступит неминуемо, вне зависимости от того, будет ли решена проблема с отоплением. При самом плохом раскладе, шаблыкинцам за медицинской помощью придется обращаться в медучреждения соседних районов: Нарышкинскую и Сосковскую ЦРБ. А ведь уже сейчас в регионе серьезно растут показатели заболеваемости коронавирусом, осенью эпидемиологи ожидают всплеск ковида. Но реальность сталкивается с бюрократией.

- Мы в своей ситуации не одиноки и складывается она, к сожалению, и в других регионах. Вот смотрите, котельная раньше принадлежала муниципалитету, но потом ее передали на баланс больницы. Это серьезная нагрузка для медучреждения. И ведь то же самое с другими бюджетными организациями, школами, например, - сетует Павел Осадчий.

Местные жители, с которыми мы пообщались в Шаблыкино, уверены, что выход из ситуации найдется.

- Не может такого быть, что нас оставят без больницы. И не могу представить, как это нам придется ездить в другие районы, чтобы врачу показаться. Это абсурд, - поделилась мнением жительница Шаблыкинского района Валентина Исакова.

Внимания к себе требует не только котельная Фото: Ольга СУПОНЕВА

Главврач Шаблыкинской ЦРБ рассказал, что решение будет уже в ближайшие дни. Пока что же медики продолжают в штатном режиме принимать пациентов, оказывать людям всю необходимую помощь и надеяться, что работа у них будет и зимой.

Редакция «КП-Орел» будет следить за развитием ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

В областном правительстве дали комментарий касательно непростой ситуации, в которой оказалась Шаблыкинская ЦРБ.

- Вопрос о закрытии больницы не рассматривается. В настоящее время прорабатывается вопрос возможности альтернативного отопления учреждения до решения вопроса отопления от котельной.

Наличие кредиторской задолженности обусловлена тем, что основную часть финансового обеспечения деятельности учреждения составляют средства обязательного медицинского страхования (ОМС). Значительное уменьшение числа граждан, обращающихся за медицинской помощью в системе ОМС, неуклонно связано с уменьшением объемов предоставления медицинской помощи учреждением, и как следствие уменьшением поступающих средств ОМС, которые учреждением расходуются на выплаты заработной платы, коммунальные платежи, хозяйственные нужды.

Кроме того, перед медицинскими организациями сохраняется обязательства по увеличению фонда оплаты труда, которое, в свою очередь, связано с повышением МРОТ.

Также на возникновение просроченной кредиторской задолженности влияет увеличение стоимости товаров, работ и услуг, потребляемых медицинскими организациями, - сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.